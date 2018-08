Aalsmeer – Naast de Aalsmeerderbrug is donderdag 2 augustus omstreeks half twee in de middag brand ontstaan in de berm langs de Ringvaart.

De brandweer kwam ter plaatse om de bermbrand te blussen. De brand was snel onder controle.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Door de droogte wordt al langer gewaarschuwd voor brand in de natuur.

Foto: VTF/Laurens Niezen