Beoordeling materiaal uit de oorlog in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Op 10, 11 en 31 juli en 7 en 8 augustus organiseert Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 beoordelingsdagen van oorlogsmateriaal.

Veel mensen hebben thuis nog spullen liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Soms ligt dat te verstoffen, vergeten op zolder. Soms is het een waardevolle herinnering aan een van de voorouders.

Dat kan variëren van een insigne of wing tot documenten en foto’s, delen van een uniform en nog veel meer. Op deze zaterdagen en zondagen kunnen spullen waar u van denkt dat ze met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, ter beoordeling worden aangeboden. Vrijwilligers van Crash zullen klaar staan om de door u meegebrachte spullen op waarde te schatten. Waarde gaat niet alleen over geld, maar zeker ook over de waarde die het hebben en tonen van zo een object heeft voor de huidige generaties en voor de eigenaar.

De Crash vrijwilligers zijn dan ook zeer geïnteresseerd in het verhaal achter de spullen of de herkomst, voor zover die bekend is. Als die onbekend is, maar er wel een aanknopingspunt bestaat, kan het Historisch Onderzoek Team van Crash op zoek gaan naar het verhaal en de herkomst.

Kinderspeelgoed

Mocht u de spullen weer mee naar huis willen nemen is dat natuurlijk geen probleem. U gaat dan meestal met meer kennis weg. Het Crash Museum is in ieder geval op zoek naar kinderspeelgoed uit de Tweede Wereldoorlog voor de in opbouw zijnde expositie ’Kinderspeelgoed uit de Tweede Wereldoorlog’.

Indien u spullen wilt afstaan kan dat in de vorm van een bruikleen of schenking. Uw bijdrage wordt in dat geval geregistreerd en gefotografeerd en vastgelegd in een bruikleen- of schenkingscontract.

Het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 in Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk is iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op de tweede zondag van de maand, eveneens van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl of op Instagram of de Facebook-pagina.

Foto: Tollen uit de Tweede Wereldoorlog.