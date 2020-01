Wethouder officieel burgemeester van Nieuwkoop

Aalsmeer – Ja, het is officieel. De voordracht van de gemeenteraad van Nieuwkoop is goedgekeurd door het ministerie van BZK, wethouder Robbert-Jan van Duijn mag burgemeester van de gemeente Nieuwkoop worden.

“Het is officieel: per 3 februari ben ik de nieuwe burgemeester van de gemeente Nieuwkoop”, laat Robbert-Jan van Duijn via twitter weten. Nu nog wethouder in Aalsmeer, maar vanaf 3 februari officieel de jongste (!) burgemeester van Nederland. Robbert-Jan is 32 jaar en lid van het CDA.

Beëdiging op 3 februari

Op dit moment is Frans Buijserd (CDA) waarnemend burgemeester van Nieuwkoop. Tot maandag 3 februari dus, want dan gaat de benoeming voor Robbert-Jan in. De installatie is deze dag om 20.00 uur in het gemeentehuis van Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen. Robbert-Jan van Duijn wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd door de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.

Recepties

Na dit officiële moment is er van 21.00 tot 22.30 uur een openbare receptie waar inwoners van de gemeente Nieuwkoop kennis kunnen maken met de nieuwe burgemeester. Uiteraard wordt aan inwoners van Aalsmeer ook de mogelijkheid gegeven om afscheid te nemen van ‘hun’ wethouder en te proosten op zijn toekomst. Deze bijeenkomst is vrijdag 24 januari van 16.00 tot 18.30 uur in de burgerzaal van het Raadhuis.

Robbert-Jan wil overigens liever geen cadeaus, maar stelt een bijdrage voor de Mike Multi Foundation, die zich inzet voor minder-valide sporters, op prijs.