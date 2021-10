Benefiet voor Ruud levert 10.000 euro op!

Bovenkerk – Afgelopen zaterdag 9 oktober vond de ‘benefiet voor Ruud Spring in ‘t Veld’ plaats op het complex van Roda ’23. De oud-voetballer kampt met de ziekte MS en hoopt hiervoor in Moskou een stamceltransplantatie te kunnen krijgen. Deze behandeling kost veel geld en daarom zijn er al diverse acties gehouden om bijdrages te krijgen. De benefiet bij Roda’23 was een van de laatste voordat Ruud met zijn echtgenote Claudia naar Rusland vertrekt.

Direct bij aanvang van het benefiet liep het complex vol met familie, vrienden, oud-klasgenoten, oud-teamgenoten en vele andere belangstellenden. De benefiet begon met een wedstrijd tussen twee teams met oud-teamgenoten van Ruud. Onder luid applaus mocht Ruud de wedstrijd aftrappen waarna hij volop genoot van de kunsten van zijn oude maten. Na de wedstrijd werd het een gezellig samenzijn op het terras onder het genot van een drankje en een patatje werd het een complete reünie van mensen die elkaar vaak lang niet gezien hadden.

Loterij

Voor de benefietloterij werden nog volop loten verkocht en de vele geschonken prijzen werden mooi uitgestald, zodat duidelijk was wat er te winnen was. De teller voor het aantal verkochte loten stopte uiteindelijk bij 3.750 euro, een prachtig resultaat. De trekkingsuitslag werd bekend gemaakt en wil je weten of je wat gewonnen hebt? Kijk dan op de website van Roda’23. De prijzen kunnen opgehaald worden bij de vereniging op dinsdag 12 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur en op zaterdag 16 en zondag 17 oktobertussen 13.00 en 18.00 uur.

Tussendoor werden er twee kaartjes geveild voor de wedstrijd Spakenburg tegen de IJsselmeervogels. Diverse mensen waren geïnteresseerd en de kaartjes gingen uiteindelijk naar Michel van Beek voor 210 euro.

Bier en wijn

Op het terras stond nog een melkbus om te doneren en ondertussen werd er stevig doorgedronken van het ‘bier voor Ruud’ en de ‘wijn voor Ruud’ tegen speciale, verhoogde, prijzen waarvan het grootste deel naar Ruud ging. Op enig moment moest de cheque ingevuld worden en op dat moment was het totale bedrag opgelopen tot 9.000 euro. Een prachtig bedrag. Maar dit bleek toch niet het eindbedrag. Er volgden nog een paar prachtige nabranders, waardoor nu gemeld kan worden dat de opbrengst van de benefiet liefst 10.000 euro is.

De organisatie wil iedereen, sponsors, vrijwilligers van RODA ’23, aanwezigen bij de benefiet, lotenkopers en lotenverkopers, donateurs en alle anderen die bijgedragen hebben tot dit prachtige resultaat, heel erg bedanken, ook namens Ruud en Claudia Spring in ‘t Veld. Op nu naar Moskou!