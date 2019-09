Aalsmeer – Op zaterdag 12 oktober kunnen liefhebbers de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart herbeleven in De Oude Veiling. De stichting Oud Aalsmeer trakteert op historische films, foto’s en presentaties uit de vorige eeuw. De gebruiksvoorwerpen geven een beeld van wonen, werken en vrijetijdsbesteding in het dorp in vroegere tijden.

In het hele gebouw zal de geschiedenis te zien, te voelen, te ruiken en te proeven zijn. Kom genieten van films uit de jaren dertig tot zestig van de stichting Oud Aalsmeer in de grote zaal, bekijk de tentoonstelling van afbeeldingen en voorwerpen in de foyer, woon lezingen bij over onder andere de geschiedenis van de Dorpsstraat en Zijdstraat, Kudelstaart en de watertoren en/of speel een gezellig ouderwets spelletje op de zolder van het Cultuurpunt.

In de Bibliotheek (ook in hetzelfde gebouw) kunnen foto’s uit de vorige eeuw bekeken worden en in tal van boeken over Aalsmeer en Kudelstaart kan gebladerd worden. Inwoners kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan deze middag.

Nog oude foto’s van Aalsmeer of Kudelstaart en wilt u deze delen met andere bezoekers? Neem de foto mee en vertel uw eigen verhaal. ‘Beleef de geschiedenis van Aalsmeer’ op 12 oktober is van 13.00 tot 16.00 uur in de Marktstraat.