Bekende Instagrammers op tour in Aalsmeer

Aalsmeer – Voor het eerst dit jaar vond een Instameet plaats in Aalsmeer. Op zondag 19 augustus kwamen vier bekende Instagrammers – de grootste Instagram fotograaf van Nederland Eelco Roos @Croyable, de hoofdredacteur en oprichter van Nederlands grootste reisblog Travelvalley.nl, Eko van @View_Reflex en Jann van @Senns_less – Aalsmeer beleven en in beeld brengen. Via de hashtag #visitaalsmeer zijn de foto’s en stories op Instagram te volgen. Ga snel kijken!

Bruisend dorp

Aalsmeer is internationaal beroemd vanwege de Bloemenveiling Royal FloraHolland en landelijk bekend als recreatie- en watersportgebied. Die combinatie maakt van Aalsmeer een bruisend dorp, dat interessant is voor een Instameet.

Meer profileren

Robert van Rijn, wethouder economie en recreatie & toerisme: “Aalsmeer is een werelddorp van bloemen en water en heeft toeristen en watersporters veel te bieden. We willen ons meer profileren met die kwaliteiten. Deze instameet is onderdeel van onze online marketing campagne om Aalsmeer sterker op de toeristische kaart zetten.”

Vroeg op pad

In de vroege ochtend gingen de instagrammers al op pad met de varende boswachters om de zonsopgang op de Westeinderplassen te bewonderen. Daarna volgde een ‘tour de Aalsmeer’ langs iconen waaronder de Historische tuin, het Flower Art Museum, Fort Kudelstaart, de Watertoren, Korenmolen De Leeuw en Kwekerij Mediaverdi. De dag werd afgesloten met verhalenverteller Henk van Leeuwen van de Westeinderrondvaart op de Westeinderplassen. En uiteraard gingen zij culinair Aalsmeer ontdekken bij het Tuinhuis, Joseph aan de Poel en het Westeinderpaviljoen.