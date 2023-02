Begin maart weer kermis in Aalsmeer!

Aalsmeer – De kermis komt weer naar Aalsmeer. Van 1 tot en met 5 maart aanstaande kan genoten worden van allerlei attracties, diverse lekkernijen en de veelal gezellige sfeer op het terrein aan de Dreef (bij het zwembad) in de Hornmeer.

Er kan een gokje gewaagd worden bij de grijpkraantjes of in de schietsalon, voor de durfals staan de skeebal en de flyer klaar, de jongste jeugd kan eendje vissen en plaatsnemen in een autoscooter. En wie trek krijgt kan zich tegoed doen aan oliebollen en suikerspinnen of een hartige snack.

De kermis wordt verder opgeluisterd met bezoeken van bekende tekenfilmfiguren. Zo komt Sonic op woensdag 1 maart, kan eenieder zaterdag 4 maart op de foto met Chase van Paw Control en is zondag 5 maart Bing te gast op de kermis. Alle dagen komen ze vanaf 15.00 uur. En wie vrijdagavond rond 19.00 uur rondloopt op de kermis maakt de kans om oog in oog te staan met Pikachu.

Voor aanvang even naar de website www.kermiskorting.nl gaan, is een aanrader. Er worden met coupons allerlei aanbiedingen gedaan.