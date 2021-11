Bazar Experience: 8.325 euro voor goede doelen

Aalsmeer – Zaterdag 20 november was de Bazar Experience van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Traditiegetrouw houdt deze gemeente ieder jaar een grote inzameling voor goede doelen. Dit jaar wederom online, toch is de bazaarcommissie heel tevreden.

Dankbaar

“De veiling verliep goed en we hebben veel donateurs blij gemaakt, maar het aller-, allerbelangrijkste is toch dat we een bedrag van €8.325,11 opgehaald hebben voor de goede doelen”, zegt Jaap van Leeuwen. Hij is lid van de bazaarcommissie net als Elise Moolhuysen. Zij zegt: “We willen iedereen ontzettend bedanken. Dit geweldige resultaat hadden we zonder de steun van alle bazaarliefhebbers niet gehad. Ik vind het fantastisch hoe wij als Gemeente dit weer voor elkaar hebben gekregen.”

Experience

Het spektakel begon om half elf en na een warm welkomstwoord ging de Experience van start. Bij de bloemenkraam liep het voor de opening al lekker; de boeketten, planten en Stiense bonen gingen helemaal op. Tijdens de onlineveiling werd lustig geboden. Geen enkel item bleef onverkocht, mede dankzij Nelleke de Graaf en Jerry Schuurman, zij toonden zich ware veilingmeesters en spraken meer dan drie uur aan een stuk. Naast de veiling was er ook de verloting van mooie prijzen onder de donateurs en werd de grote quilt verloot, die een mooi en welverdiend plekje krijgt bij ouderenpastor Ellen van Houten. “Ik ga me er heerlijk aan en in warmen!”

Goede doelen

De opbrengst is, gezien de omstandigheden, erg goed en alles komt ten gunste van de goede doelen; Doopsgezind wereldwerk; het adoptiefonds, Tanzania; waterwerk, Hart4onderwijsNepal, Stichting Vrienden van Mikondo en het lokale doel: Stichting SAM. Vrijwilligers van SAM gaan wekelijks wandelen of fietsen met gasten. De stichting snakt naar een extra fiets plus stalling in Aalsmeer Oost. Daar draagt de bazaar graag haar steentje aan bij.

Verdubbeling OSA

De opbrengsten voor de internationale doelen worden verdubbeld door OSA. “Elke euro worden er dan twee, dat maakt het nog fijner”, zegt Jaap van Leeuwen. “Ook dit jaar gaat alles in zijn geheel naar de goede doelen, zij kunnen echt alle steun gebruiken. Juist nu. Doneren kan daarom ook nog steeds op het bankrekeningnummer IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 van de Doopsgezinde Gemeente.”