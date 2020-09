Barendebrug weer open, nog niet helemaal klaar!

Aalsmeer – De Barendebrug in de Dorpsstraat is gistermiddag, woensdag 9 september, weer open gegaan voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn iets later dan gepland afgerond. De bedoeling was dat de Barendebrug voor 6 september opengesteld zou kunnen worden. Overigens is de ‘klus’ nog niet helemaal geklaard, er missen nog delen van de brugleuningen. In plaats van de groene, houten afscheiding zijn nu aan de zijden van het water enkele stalen ‘hekken’ geplaatst. De terugplaatsing van de opbouw laat op zich wachten tot ongeveer eind oktober.

Van Cleeffkade

De Dorpsstraat gaat namelijk vanaf aanstaande zondagavond 13 september de ‘hoofdingang’ naar het Centrum worden, ook voor vrachtwagens. Zondag wordt namelijk vanaf 20.00 uur aangevangen met de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van een rotonde bij de Van Cleeffkade. De werkzaamheden duren, als een en ander volgens planning verloopt, tot en met 16 oktober.

Bij de afsluiting wordt in drie fases gewerkt. Van zondag 13 september 20.00 uur tot en met woensdag 16 september is de Van Cleeffkade volledig afgesloten voor al het verkeer. Vanaf donderdag 17 september gaat de kruising weer open met een bypass met twee banen en een bochtje om de snelheid van het autoverkeer in te dammen tot en met 7 oktober. Tussen 8 en 16 oktober volgt nog een keer een totale afsluiting. Kijk voor informatie op www.hovasz.nl of volg het HOVASZ-traject via Facebook.