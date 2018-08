Barbecuen voor 5 jaar Mijnsheerlijckheid

Kudelstaart – Woensdag 29 augustus is ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan (eerste lustrum) van de Mijnsheerlijkheid een gezellige barbecue gehouden op het Ad

Verschuerenplein. Deze werd aangeboden door de Bewonerscommissie, Habion en Zorgcentrum Aelsmeer.

Bij binnenkomst in de grote tent, die om de Koningslinde was geplaatst, kregen alle gasten twee consumptiebonnen voor een glas wijn of fris. De middag werd geopend door de voorzitter van de Bewonerscommissie, die vervolgens het woord gaf aan de nieuwe wethouder Wilma Alink-Scheltema. Zij vertelde dat het een lange en moeizame weg naar het realiseren van de woonvoorziening is geweest en dat haar voorganger Ad Verburg

hier heel veel werk voor verzet heeft.

Hierna kwam Frans Knuit, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer, aan het woord die benadrukte hoe belangrijk het is voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en die mogelijkheid wordt in Mijnsheerlijckheid geboden, omdat in het restaurant van Voor Elkaar’ een warme maaltijd of een lunch kan worden genuttigd. Ook worden er in het wijkcentrum spelletjesmiddagen georganiseerd en de koffie staat altijd klaar. Tevens is er een verpleegkundige beschikbaar, en er is een dokterspraktijk in de Boerhavehof gevestigd en het winkelcentrum is op loopafstand.

Na de toespraken hadden de koks het vlees, de worstjes en de hamburgers al op de barbecue gebraden en konden de gasten hun bord vullen. De salades en stukbrood

met kruidenboter stonden klaar op een lange tafel. De verzorging was in goede handen

van de koks en de gastvrouwen van ‘Voor Elkaar’ en de vele vrijwilligers. Onder muzikale begeleiding van Hans Kap werd er veel gezongen en zelfs nog een polonaise gelopen.

Na afloop is nog even nagepraat in het restaurant en waarna alle gasten voldaan naar huis gingen. “Het was een heel gezellige middag”, aldus Nobelhof-bewoner Jan Vrolijk.

Foto: Gemeente Aalsmeer