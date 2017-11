Bankpas gestolen door ‘pakketbezorger’

Uithoorn – Op vrijdag 3 november tussen 11.00 en 12.00 uur is er in de Admiraal de Ruyterlaan een bankpas gestolen bij een oudere bewoner. Op de galerij stond een ‘bezorger’ met een pakje waarvan het etiket was beschadigd. Hij zei daarom een identiteitskaart nodig te hebben van de bewoner.

De bezorger is achter de melder aan de woning ingelopen. De melder pakte z’n id en de ‘bezorger’ keek deze na. Mogelijk is toen een tweede man de woning binnengeslopen.

Als iets later de ‘bank’ belt met het verzoek de pincode te geven, geeft de melder deze niet. Hij ontdekt daarop gelijk wel dat de bankpas weg is.

Melder heeft gezien dat de ‘bezorger’ zich buiten op straat aansluit bij een tweede man. Het betreft twee mannen van rond de 30 jaar en met een Noord-Afrikaans uiterlijk.

Vooral in deze tijd waarin veel pakketten worden bezorgd, neemt de kans toe op dergelijke trucs. Advies van de politie: Laat de bezorger buiten wachten en sluit hierna de deur. Verder vragen banken nooit telefonisch om de pincode! En, pakketbezorgers komen altijd met een bestelbus vanwege meerdere pakketten. “Heb gewoon een gezond wantrouwen”, besluit de politie.