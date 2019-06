Bandjesavond: Druk en gezellig!

Aalsmeer – Het waaide flink en in de ochtend viel er nog een regenbui, niet echt goed weer voor een buiten-evenement. Een groot aantal activiteiten werd zaterdag 8 juni afgelast, maar niet bandjesavond in Aalsmeer!

Oude stijl, dus niet alleen op het Raadhuisplein, maar als vanouds in de straten van het Centrum. Op liefst zeven locaties werd getrakteerd op livemuziek en deze muzikale dorpse ontmoeting kreeg grote waardering. Vele inwoners en bezoekers uit de regio kwamen naar Aalsmeer en hebben genoten van de diversiteit aan optredens en de geweldige sfeer. Top druk was het rond de podia en de sfeer was geweldig.

De organisatie kijkt tevreden terug op deze bandjesavond en het publiek ook. Volgend jaar graag weer, aldus velen. In de krant donderdag meer over bandjesavond en natuurlijk een groot aantal sfeerfoto’s van www.kicksfotos.nl