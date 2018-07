Bandjesavond bij N201: Het was geweldig!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 30 juni was voor het eerst bandjesavond outdoor bij N201 en het smaakte meteen naar meer! De dag begon om kwart voor 5 smiddags meteen goed met bands uit De Bandbrouwerij die vol overgave hun repertoire speelden en het grasveld was al vrij snel een gezellige drukte van muziekliefhebbers die lekker in het zonnetje konden genieten van de sfeer.

Naarmate de avond vorderde liep het hele terrein vol en uiteindelijk hebben zo’n 800 personen kunnen genieten van elf bands die allemaal hun roots in de omgeving van Aalsmeer hebben en een daverende show weg gaven. Aalsmeer mag trots zijn op zoveel jong en oud muzikaal talent!

De hele avond was gevuld met herkenbare hits in alle stijlen die met veel enthousiasme werden gebracht door The G’Bees, mr. RayBass, The Cover Crew en Never the same. Alles kwam voorbij: pop- en rockklassiekers, disco hits, reggae, R&B, funky, Nederlandstalig en nog een paar hardrockklappers aan het einde waarna het feest zich naar binnen verplaatste met dj Norman die meteen de voetjes van de vloer kreeg tot het einde waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts keerde.

Het evenement is zonder problemen verlopen en daarvoor wil de organisatie alle bezoekers, bands en medewerkers heel hartelijk bedanken want het was geweldig; Volgend jaar weer als het aan N201 ligt!