Bandjeavond: Superdruk, prima verlopen!

Aalsmeer – De bandjesavond op het Raadhuisplein is zaterdagavond 24 juni prima verlopen. Het feest met de band Soul Solution en dj’s kwam rond tien uur in de avond op gang en naarmate de tijd verder ging werd het steeds voller en voller op het plein in het Centrum. Bandjesavond begint veelal met bezoek van de wat ‘ouderen’ die er een soort gezellige reünie van maken. De kinderen gaan veelal mee en ook zij vermaken zich prima. Later op de avond komen de jongeren en zij kwamen massaal. Het hele plein stond mutje vol.

Vorig jaar was het ook bijzonder druk en waren er eigenlijk te weinig barren en lange rijen bij de verkoop voor munten. Hier had de organisatie lering uitgetrokken, alles verdubbeld en dit verliep prima. Nergens lange rijen. De band bracht een gevarieerd repertoire in het soul-genre en deze muziek werd gewaardeerd. Voor het podium werd zelfs volop gedanst. Heel geslaagd de bandjesavond en nagenoeg zonder wanklank verlopen, zo meldt de organisatie. Ook de politie is tevreden. “Heel gemoedelijk.” Wel zijn er meerdere meldingen binnen gekomen over geluidsoverlast.

Lantaarnpaal uit grond

De agenten van het korps Aalsmeer en Uithoorn beleefden een drukke zaterdagavond en -nacht, want in Uithoorn vond het Amstelland Festival plaats, dat eveneens veel bezoekers welkom mocht heten. Na de evenementen volgde een best drukke nachtdienst. Er is een lantaarnpaal uit de grond gereden. Verderop werd het voertuig aangetroffen. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Er loopt een onderzoek. Ook is een scooterrijder aangehouden die teveel alcohol gedronken bleek te hebben. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

Alcoholcontrole

Bezoekers aan de bandjesavond worden altijd aangeraden om vooral lopend of per fiets naar het centrum te komen. Buiten de beperkte parkeergelegenheid is een alcoholcontrole door de politie tijdens deze avond bijna wel een traditie te noemen. En deze controle is zaterdagavond ook weer gehouden. Op de N196 hebben 140 bestuurders moeten blazen. Slechts een bestuurder had teveel alcohol gedronken en heeft een rijverbod en een proces-verbaal gekregen.

Foto: www.kicksfotos.nl. Mutje vol op het Raadhuisplein. Heel gezellig en prima verlopen.