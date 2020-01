Aalsmeer – Na een korte winterslaap kunnen alle instrumenten weer uit de kast want de Bandbrouwerij gaat weer van start! Vanaf vrijdag 10 januari kunnen alle muzikanten uit de wijde omtrek om de week in N201 terecht om te komen spelen in een van de oefenruimtes van N201, of op het podium in de zaal. Nieuwe muzikanten leren kennen, nieuwe dingen proberen, andere muzikanten helpen: De Bandbrouwerij is een vrijplek voor alle muzikanten: Op welk niveau je speelt en welk genre maakt niet uit, de bandcoaches zorgen er wel voor dat je ergens aan kunt haken.

Ook als je geen instrument speelt ben je welkom om een kijkje te komen nemen, darten, poolbiljarten of gewoon gezellig een drankje te doen. De entree is gratis, aanvang 20.00 uur, adres: Zwarteweg 90. Meer info, foto’s en filmpjes zijn te vinden op de facebookpagina van De Bandbrouwerij.

Muzikanten tussen 9 en 13 jaar

Tegelijk met de ‘gewone’ Bandbrouwerij gaat aanstaande vrijdag 10 januari ook de Bandbrouwerij voor kids weer van start. Alle jonge muzikanten tussen 9 en 13 jaar zijn welkom om samen met anderen bandjes te vormen en hun favoriete nummers na te spelen. Het maakt niet uit op welk niveau je speelt en welke muziek je leuk vindt, bandcoach Lars Veenhof zorgt er wel voor dat je ergens aan kunt haken.

Je moet wel wat muzieklessen hebben gehad om mee te kunnen doen, maar de rest leer je vanzelf! Alle apparatuur is aanwezig, je hoeft alleen je instrument mee te nemen en je kunt zo binnenlopen. De Bandbrouwerij voor kids wordt om de week in de oefenruimtes van N201 aan de Zwarteweg gehouden van 19.00 tot 21.00 uur en deelname is gratis.