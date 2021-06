Bandbrouwerij vanaf 12 juni weer in N201

Aalsmeer – Nu culturele instellingen weer open gaan en activiteiten georganiseerd mogen worden, gaat ook De Bandbrouwerij in N201 van start. De eerste bijeenkomst voor muzikanten is op zaterdag 12 juni en begint al in de middag, om 16.00 uur. “Zolang de horeca om 22.00 uur dicht moet, leek het ons een goed idee om eerder te beginnen”, aldus de organisatie.

Alle muzikanten zijn welkom om te komen jammen, nieuwe dingen qua muziek uit te proberen, andere muzikanten te ontmoeten en te leren kennen. Niet alleen muzikanten zijn welkom, iedereen die een drankje wil doen mag langs komen. Niet teveel overigens, want voorlopig mogen er 50 mensen buiten en 50 mensen binnen. Aangeraden wordt om op tijd te komen. De entree is gratis.

“Nog even het standaard riedeltje”, vervolgt de organisatie in haar Facebook-bericht: “Blijf thuis bij klachten en houd je aan de voorschriften.” Noteer ook alvast de volgende Bandbrouwerij-dagen: 19 en 26 juni, ook op zaterdag en eveneens van 16.00 tot 22.00 uur. Adres N201 is Zwarteweg 90. Meer weten? Stuur dan een mail naar mail@n201.nl of kijk op de Facebook-pagina.