Bandbrouwerij in N201 voor muzikanten

Aalsmeer – De Bandbrouwerij is terug in N201 aan de Zwarteweg 90. Bij de Bandbrouwerij zijn alle muzikanten uit de regio welkom om te komen jammen in een van de oefenruimtes van het cultuurcentrum. Op welk niveau je speelt en welk genre maakt niet uit. De bandcoaches zorgen er wel voor dat je ergens aan kunt haken.

Ook als je geen instrument speelt ben je welkom om een kijkje te komen nemen, om te poolbiljarten of gewoon gezellig een drankje te doen aan de bar. De oefenruimtes en de bar zijn geopend van 20.00 tot 00.00 uur. De Bandbrouwerij wordt om de twee weken gehouden. De eerstvolgende is vrijdag 21 februari (daarna 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 2, 16 en 30 mei, 13 en 27 juni en 11 en 25 juli. Dan is er een korte zomerstop tot eind augustus. Voor jonge muzikanten is er op dezelfde vrijdagen Bandbrouwerij voor kids tot en met mei van 19.00 tot 21.00 uur in oefenruimte 1.

Live-optredens

De muzikanten van de Bandbrouwerij gaan ook optredens buiten de N201 verzorgen. Op zaterdag 8 maart in The Shack in Oude Meer en op zaterdag 10 mei live in café Joppe. Op 13 juni staat in N201 het eindconcert van de Bandbrouwerij voor kids op het programma. Meer informatie op www.n201.nl en op de facebookpagina van het cultuurcentrum.

Foto: aangeleverd N201