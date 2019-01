Aalsmeer – In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 januari is bij de Action aan het Drie Kolommenplein een ruit vernield.

Naar verluid zou er een baksteen tegen de ramen gegooid zijn. Een buurtbewoner heeft het lawaai gehoord en vervolgens de politie gebeld.

Het is onbekend of er mensen aangehouden zijn. Meer informatie over deze vernieling of poging tot inbraak? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: VTF – Laurens Niezen