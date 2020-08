Bacchus gaat verder bij de buren

Aalsmeer – In september wil KCA graag weer starten met jazz- en cabaret-avonden, maar cultureel café Bacchus is te klein om 55 bezoekers met voldoende onderlinge afstand te kunnen ontvangen. Het idee is geboren om de zaal van het naastgelegen Parochiehuis te gebruiken met inzet van de Bacchus techniek en vrijwilligers.

Uit gesprekken tussen KCA, vrijwilligers van Bacchus en de beheerder van het Parochiehuis is een samenwerkings-afspraak voor seizoen 2020-2021 gekomen. Bacchus gaat het nieuwe seizoen alle activiteiten en optredens uitvoeren in het Parochiehuis. Zo is er voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te bewaren. In de maand augustus wordt een podium met bijbehorende geluid- en lichttechniek gebouwd en krijgt de parochiezaal een Bacchus-tintje.

Reserveren en tickets

Er wijzigt wel iets in seizoen 2020-2021. Er wordt een reserverings- en ticketsysteem ingevoerd. Wie een ticket reserveert dient direct te betalen.

Jazz, film en cabaret

De aanvang van de jazzconcerten wordt vervroegd naar 21.00 uur en is daarmee in lijn met de cabaret- en filmvoorstellingen. De zaal zal bij de jazz-concerten, net als bij de cabaret- en filmvoorstellingen om 20.30 uur open gaan. Er wordt gezorgd voor desinfecterende gel en de drankjes worden rondgebracht om lopen te voorkomen.

De vrijwilligers van KCA en Bacchus hopen binnenkort vele (trouwe) bezoekers te mogen verwelkomen bij de buren in de Gerberastraat. Kijk voor meer informatie op www.cultureelcafebacchus.nl.