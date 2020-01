Bacchus dringend op zoek naar vrijwilligers!

Aalsmeer – Trouwe bezoekers van Bacchus waarderen de bijzondere sfeer van dit intieme culturele café in de Gerberastraat. Hier kan genoten worden van kleinschalige optredens van altijd bijzondere artiesten, sommigen zelfs van wereldfaam. Het aanbod is divers, er worden verschillende muziek genres (van jazz tot rock en van latin en soul tot blues) aangeboden en er wordt getrakteerd op cabaret- en filmavonden. Ook worden met regelmaat bier- en whiskyproeverijen georganiseerd.

Diverse taken

Dit alles dreigt echter te verdwijnen als gevolg van een nijpend tekort aan vrijwilligers. Als u/jij denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan van Bacchus door vrijwilliger te worden, dan zou dat geweldig zijn. Het aantal in te vullen bestuurs- en organiserende en uitvoerende taken is gevarieerd. Er worden vrijwilligers gezocht voor de muziek-, de publiciteits-, de film-, de bar- en de techniek-commissie. Ook worden inwoners gezocht die zitting willen nemen in de feestcommissie.

Creatief uitleven

Kortom, een scala aan activiteiten is mogelijk waarin vrijwilligers zich helemaal creatief kunnen uitleven in een gezellig teamverband. Een uitdaging voor u/jou om cultureel café Bacchus een succes te laten blijven? Kijk voor meer informatie op de website of stap eens binnen en kom de sfeer proeven. Bijvoorbeeld vanavond, zaterdag 18 januari, gelijk kan dan ook genoten worden van het optreden van het Jan Verweij Trio. Bacchus in de Gerberastraat 4 is open vanaf 21.00 uur.