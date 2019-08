Babycafé met livemuziek in bibliotheek

Amstelveen – Op woensdag 4 september organiseert Bibliotheek Amstelveen Westwijk vanaf 9.30 uur het Babycafé met livemuziek. Samen met andere baby’s naar mooie muziek luisteren prikkelt de nieuwsgierigheid en is goed voor de brede ontwikkeling.

In het Babycafé zijn altijd de nieuwste Boekstart boekjes aanwezig en staat het plezier in samen lezen voorop. Eén keer in de zoveel tijd wordt het Babycafé verrijkt met livemuziek. Kinderen hebben van nature begrip voor muziek en het is ontzettend leuk om te zien hoe ze op de muzikanten reageren. Van 9.30 tot 10.00 uur is er muziek speciaal voor de allerkleinsten van 0 tot 2 jaar en van 10.00 tot 10.30 uur wordt muziek gemaakt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De koekjes en de koffie staan klaar en er is uitgebreid de mogelijkheid om andere ouders te ontmoeten en leuke voorleestips uit te wisselen. Het geeft niet als je kindje een dutje doet en er is ruimte om te voeden en te verschonen. De toegang is helemaal gratis en je kunt je aanmelden voor het juiste tijdvak via www.debibliotheekamstelland.nl