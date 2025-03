Baby Groente Tas voor jongste inwoners gemeente Uithoorn

Uithoorn – Onlangs kwam gemeente Uithoorn met iets nieuws voor haar jongste inwoners: de Baby Groente Tas. Een tas met gratis groenten en recepten die acht weken lang wordt thuisbezorgd bij huishoudens met een baby tussen de 4 en 6 maanden. Baby Maeve had de primeur: haar ouders kregen de eerste tas van wethouder José de Robles. De wethouder werd vergezeld door de chauffeur van AM match die de tassen gaat bezorgen bij ouders.

Gezond eetpatroon ontwikkelen

Met de inhoud van de tas kunnen ouders eenvoudig gezonde babyhapjes maken en invriezen. Wethouder De Robles: “De Baby Groente Tas is een mooi initiatief om een gezond eetpatroon te ontwikkelen bij het jonge kind en gezin. Vanuit de gemeente zijn we met verschillende projecten bezig om een gezondere levensstijl te stimuleren. Het gratis aanbieden van deze Baby Groente Tas draagt hier zeker aan bij. Het helpt ouders immers om gezond te koken voor hun kleintje.”

Aanvragen

De Baby Groente Tas is in principe bedoeld voor ouders die voor het eerst een baby hebben gekregen. Omdat het om een nieuwe actie gaat, mogen ouders en verzorgers de komende twaalf maanden ook meedoen voor een baby die al oudere broertjes of zusjes heeft. Het consultatiebureau gaat de Baby Groente Tas-folder meegeven bij het driemaandenconsult. De tas is aan te vragen via www.babygroentetas.nl. Let op: één tas per huishouden.

Non-profit

De Baby Groente Tas is een non-profit initiatief dat in 2021 is gestart in Purmerend. Via stichting Baby Groente Tas kan elke gemeente in Nederland deelnemen. De gemeente Uithoorn is de 11e gemeente die de Baby Groente Tas uitgeeft, als een pilot van 2 jaar. De eerste reacties zijn positief: veel ouders hebben inmiddels een tas aangevraagd.

Wethouder José de Robles (links) overhandigt de eerste Baby Groente Tas aan de ouders van baby Maeve. Rechts de chauffeur van AM match, die de tassen bezorgt. (Foto: Patrick Hesse / VisionQuest).