Avontuurlijke activiteit voor kinderen: Hoe overleef je het bos?

Regio – Hoe overleef je het bos? Een hut bouwen, voedsel zoeken, de weg vinden met behulp van de zon en je horloge. De boswachter van Landschap Noord-Holland leert je er alles over op zaterdagmorgen 13 augustus. In het bos van Buitenplaats Leyduin bij Heemstede kun je je helemaal uitleven.

Leer om te overleven in het bos

Hoe vind je de weg in het bos? De boswachter leert je hoe je een hut kunt bouwen met de materialen die in het bos te vinden zijn. Verder vertelt hij hoe je je analoge horloge kunt gebruiken om te navigeren, dat een lisdodde best lekker is en hoe je uit een berkentak vocht kunt halen.

Ben je klaar voor deze avontuurlijke ochtend? Neem dan een analoog horloge, kompas en loepje mee

Trek kleren aan die tegen een stootje kunnen. Draag beschermende kleding tegen de beestjes en stekels

Vaders en moeders mogen (gratis) meebouwen, maar kunnen ook even langsgaan in het voormalige Juffershuis, nu Gasterij Leyduin. Reserveren is verplicht. Het is helaas niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten

De activiteit vindt plaats op zaterdag 13 augustus van 10.00 tot 12.00 uur en het vertrekpunt is het Juffershuis/Gasterij Leyduin, Tweede Leyweg 7 in Vogelenzang (grens Heemstede).

Aanmelden op www.gaatumee.nl

Foto: Wim Apswoude.