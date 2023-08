Avondvoorstelling Nostalgisch Filmfestival uitverkocht!

Aalsmeer – De 800 kaarten voor de avondvoorstelling van het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 5 september zijn uitverkocht. Er zijn nog enkele kaarten voor de middagvoorstelling. Aangeraden wordt dus om niet te lang te wachten om ‘Aalsmeer van weleer’ te kunnen gaan aanschouwen in de feesttent.

Kaarten kosten 10 euro per stuk, inclusief garderobe en een kop koffie of thee, en zijn te koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Vandaag, zaterdag 26 augustus, open tot 16.00 uur. Vanaf volgende week open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.