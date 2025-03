Avondvierdaagse Aalsmeer zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de Avondvierdaagse Aalsmeer zijn weer in volle gang. Van 13 tot 16 mei staat dit geweldige en sportieve festijn weer op het programma. Inmiddels hebben al ruim 400 kinderen zich opgegeven voor dit wandelfeest. Er wordt uitgegaan van minimaal 650 inschrijvingen, zoals vorig jaar, maar de organisatie verwacht en hoopt op zo’n 750 deelnemers, plus hun ouders en/of begeleiders.

Voor een evenement als de Avond Vierdaagse zijn veel vrijwilligers nodig om te zorgen voor een veilig en gezellig evenement. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk via de ouderraden van de basisscholen vrijwilligers te werven, maar ook via social media, mond op mond reclame en deze oproep in de krant. Help mee en geef op als vrijwilliger en bezorg kinderen vier dagen wandelplezier. Er zijn nog verschillende taken te vergeven. Aanmelden als vrijwilliger kan per mail: avdaalsmeer@hotmail.com of via de inschrijfformulieren op Facebook en Instagram. Via deze kanalen kunnen ook deelnemers zich nog opgeven voor dit loop-ontdekkingsfeest door Aalsmeer.

Meer informatie is op te vragen bij het huidige bestuur, bestaande uit: Nassira Oude Kotte, Jolanda Moolhuijsen, Vincent Moolhuijsen, Annika Plaisier en Anouk Heemskerk-Voogt.

Foto: aangeleverd