Avondklok geldt vanaf zaterdag!

Aalsmeer – In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen negen uur ’s avonds en half vijf in de ochtend binnen blijft. De avondklok moet ervoor zorgen dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de verspreiding van varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dat het virus dat nu om zich heen grijpt. “Het moment dat de nieuwe varianten de overhand krijgen moet zoveel mogelijk uitgesteld worden”, aldus de rijksoverheid. De avondklok duurt vooralsnog tot 10 februari.

Werkgeversverklaring

Mensen mogen alleen naar buiten als het noodzakelijk is en er een geldige reden is. In dat geval moet een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ getoond kunnen worden. Wie voor werk naar buiten moet, dient een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ aan te vragen.

Mantelzorgers

De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie u zorgt niet bij u in huis? En heeft uw naaste tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die niet verschoven kan worden naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag u hiervoor op pad. Wel dient een ‘Eigen verklaring Avondklok’ aangevraagd te worden. Via de website www.rijksoverheid.nl kunnen de benodigde formulieren aangevraagd worden.