Auto’s bekrast bij het Nobelhof

Kudelstaart – In de avond of nacht van maandag 28 op dinsdag 29 maart is een aantal aan de Nobelhof geparkeerde auto’s beschadigd door vandalen. Een van de auto’s is rondom bekrast, dus de dader(s) is wel enige tijd bezig geweest. De schade is groot. Er is aangifte gedaan bij de politie, maar mogelijk zijn er omwonenden of passanten die de vernieling aan de auto’s hebben gezien of meer informatie hebben over de daders. De politie hoort het graag via 0900-8844 of meld de informatie anoniem: 0800-7000.