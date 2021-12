AutoMaatje voor vervoer naar vaccinatielocatie

Aalsmeer – Heeft u een oproep ontvangen voor de boostervaccinatie tegen corona, maar weet u niet hoe bij de priklocatie te komen? ANWB AutoMaatje vervoert mensen die minder mobiel zijn. Tegen een kilometervergoeding van 30 cent per kilometer worden mensen door een vrijwillige chauffeur uit de buurt naar de plek van bestemming gebracht en weer terug naar huis uiteraard.

“Voor sommige ouderen is het een punt van zorg hoe ze op de plek van bestemming komen”, zegt Huib Vogelaar van ANWB AutoMaatje Aalsmeer. “Met deze ritten zorgen we voor geruststelling over het vervoer naar de priklocaties. Als iemand een vervoersprobleem heeft naar de vaccinatielocatie, kan ANWB AutoMaatje een uitkomst zijn.” Deelnemers van de vervoerservice hoeven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel inwoner van de gemeente Aalsmeer zijn. Tijdens het eerste telefoontje is er een gesprekje om de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarna wordt de rit ingepland waarbij wordt gezocht naar een chauffeur die het dichtst in de buurt woont en tijd heeft.

Wie voor de boostervaccinatie een beroep wil doen op deze service, kan zich aanmelden bij ANWB AutoMaatje Aalsmeer via 0297-303141 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of mail naar info@automaatje-aalsmeer.nl. Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer informatie is te vinden op www.automaatje-aalsmeer.nl

Bij het vervoer worden de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus verplicht en de voertuigen worden na elke rit ontsmet.

Foto: Tini van Braak en Vincent Clijnk. Foto: Jonathan Andrew.