AutoMaatje feestelijk van start in Aalsmeer

Aalsmeer – Maandag 2 maart heeft wethouder Wilma Alink de eerste rit gereden voor het ANWB AutoMaatje in Aalsmeer. Vanaf nu kunnen inwoners van de gemeente die niet zo goed ter been zijn, zich tegen een kleine vergoeding door een vrijwilliger naar een door hen gewenste bestemming laten rijden.

Waardevol project

De wethouder en haar passagier mevrouw Bruinsma-Kniep werden feestelijk onthaald bij Zorgcentrum ’t Kloosterhof. Wethouder Alink: “Het is zo fijn dat we met de ANWB, Aalsmeervoorelkaar en Participe Amstelland dit waardevolle project hebben kunnen realiseren. AutoMaatje vergroot de wereld van Aalsmeerders die moeilijk ter been zijn, maar ook van de vrijwilligers die hen halen en brengen.” Ze kan direct uit persoonlijke ervaring spreken: “Ik bof dat ik nu mevrouw Bruinsma-Kniep heb leren kennen en hoop dat er zich nog veel vrijwilligers aan zullen melden. En natuurlijk hulde voor de mensen die dat al gedaan hebben!”

“Gewoon naar de markt”

ANWB Regiomanager Leo Bekker is enthousiast over het AutoMaatje: “Je voelt je al snel bezwaard om iemand te vragen je bijvoorbeeld naar de markt of de kapper te brengen. Met AutoMaatje wordt dat een stuk makkelijker, omdat vrijwilligers bij jou in de buurt al hebben aangegeven dat zij graag bereid zijn om af en toe hun plaatsgenoten te helpen.”

Coördinatie

Participe Amstelland en Aalsmeervoorelkaar zorgen voor de coördinatie van het AutoMaatje in Aalsmeer. Matchmakers zorgen voor de verbinding tussen de vrijwillige chauffeurs en de mensen die gebruikmaken van een AutoMaatje. Voor meer informatie over AutoMaatje Aalsmeer kunnen geïnteresseerden terecht op www.automaatje-aalsmeer.nl.

Foto: Wethouder Wilma Alink met mevrouw Bruinsma-Kniep en Leo Bekker, regiomanager ANWB.