Autocross-broers Van Wanrooij timmeren flink aan de weg

Aalsmeer – Vince (24) en Danny (26) van Wanrooij zijn aangestoken met het autocrossvirus door hun vader Janus. De eigenaar van autodemontagebedrijf Het Wiel in Aalsmeer heeft het stokje met liefde overgedragen, maar is nog altijd zeer nauw betrokken bij de hobby van zijn zoons. “Nou ja, hobby, het is echt topsport hoor.” Aldus Vince die in het dagelijks leven als lasser werkzaam is. Hij en zijn broer (die op Schiphol werkt), zijn begonnen met racen toen ze een jaar of 15 waren. Eerst in de juniorklasse en nu beiden in de standaard klasse tot 1600cc. Ze rijden in Honda Civics die natuurlijk bij pa in de zaak worden onderhouden en waar wekelijks aan gesleuteld wordt. Met trots laten ze de zelfgebouwde crossauto’s zien waarin wordt gereden. Vooral de veiligheidsmaatregelen worden getoond; de kooiconstructie, een vijfpuntsgordel, het neksysteem. Danny: “We gaan weleens over de kop, dus veiligheid staat voorop!” “Ja,” vult Vince aan, “we rijden op de rechte stukken soms meer dan 110 kilometer per uur en het parcours is altijd onverhard.” Moeder Monique gaat zoveel mogelijk mee naar wedstrijden en is het gewend, maar houdt soms haar hart vast.

Kampioenschappen

Dat Autocrossteam Het Wiel niet onverdienstelijk rijdt blijkt wel uit het feit dat ze regelmatig in de prijzen vielen en vallen. Zowel bij de Junioren en Clubkampioenschappen als bij het Nederlands Kampioenschap. Ronde 3 van het Eurol NK Autocross is vorige maand door Danny gereden. Bij de eerste manche werd hij eerste, in de tweede manche vijfde en de derde twaalfde (“door regen was het spekglad”). In totaal reden er ongeveer dertig auto’s mee. Danny ging als tiende de finale in en werd uiteindelijk derde. Op de vraag wat nou zo’n kick geeft zegt hij: “Op dat podium staan. Dat is zo gaaf.” Het team is bekend in de autocrosswereld. “Het is een klein wereldje. We hebben er ook vrienden, maar het gaat natuurlijk wel altijd om de overwinning.” Aanstaande zaterdag wordt in het Oosten van het land ronde 4 gereden van het NK. Dit wordt uitgezonden op RTL7.

Sponsors

Als het team richting zo’n race gaat is het vervoer een oude Connexxion bus die omgetoverd is tot camper/garage/werkplaats. Een bezienswaardigheid. Janus zit altijd achter het stuur en Richard Bauer maakt het team compleet. Dat deze hobby geld kost moge duidelijk zijn. Daarom zoeken ze altijd sponsors. “Peter en zijn broer Jan van Vliet (“van het lasbedrijf waar ik werk”) zijn hoofdsponsor.” Aldus Vince. En ook zus Bonnie van Wanrooij draagt haar steentje bij met haar bedrijf. “We zijn onze sponsors dankbaar!” Via de Facebookpagina ‘Autocrossteam Het Wiel’ zijn er foto’s en filmpjes te vinden, hoe te sponsoren en voor meer informatie.

Door Miranda Gommans.

Foto: Marcha Fotografie.