Auto tegen boom op de Herenweg

Kudelstaart – Op woensdag 3 juni heeft rond zes uur in de avond een eenzijdig ongeval plaats gevonden op de Herenweg. De politie kreeg de melding dat een auto tegen een boom was gereden.

De hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en troffen de auto in de berm aan. De automobilist verklaarde te hebben moeten uitwijken, waarvoor of waarom is onbekend. De bestuurder raakte licht gewond. Medewerkers van de ambulancedienst hebben zich over het slachtoffer ontfermt. De zwaar beschadigde auto is later op de avond weggesleept.

Foto’s: Marco Carels