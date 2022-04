Auto te water langs de Ophelialaan

Aalsmeer – Maandag 4 april rond kwart over zeven in de avond zijn de brandweer en de politie gealarmeerd voor een voertuig te water langs de Ophelialaan. Een bestuurster bleek haar auto in de sloot te hebben gereden op het terrein van de begraafplaats. De auto was op z’n kant in de sloot beland. Toen de brandweer en de politie arriveerden zat de bestuurster nog in de auto en kon niet op eigen kracht het voertuig verlaten. De brandweer heeft de bestuurster uit de auto gehaald. Zij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De auto is later uit het water getakeld. Naar de oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan. Vermoedelijk moet deze in schakelen en/of gaspedaal gezocht worden.

Foto: Marco Carels