Auto op z’n kop op kruising Legmeerdijk

Aalsmeer – Vanmorgen, zondag 16 augustus, om tien voor negen in de ochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een aanrijding met letsel op de kruising Legmeerdijk met de N201. Twee personenauto’s waren met elkaar in botsing gekomen. De klap was zo hard dat één van de voertuigen op z’n kop was beland.

De brandweer van Aalsmeer heeft de bestuurder van de auto die op z’n dak lag uit zijn benarde positie bevrijd. De bestuurders van beide voertuigen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Op de kruising hebben al diverse aanrijdingen plaats gevonden. De kruising is voor het onderzoek, en om de auto’s en afgebroken onderdelen te bergen, enige tijd afgesloten geweest.

Foto’s: Marco Carels