Uithoorn – Even na half een vannacht is een auto op zijn kant op het fietspad beland op de Amsterdamseweg in Uithoorn. Een ambulance is ter plaatse geweest voor de bestuurder van de auto. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar een ziekenhuis. Zijn auto is door een berger afgesleept.

Bij het ongeval zou ook een andere auto geraakt zijn. Deze kon met lichte schade weer zijn weg vervolgen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend gemaakt.

Foto: VTF