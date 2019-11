Auto gestolen na inbraak in bedrijf

Aalsmeer – Op maandag 18 november is tussen drie uur en kwart over drie in de nacht ingebroken in een bedrijf aan de Ecuadorlaan. De dieven hebben zich toegang verschaft door een ruit van een deur in te gooien.

Eenmaal binnen is met een hier staande auto de schuifpui open geramd. De zwaar beschadigde volkswagen Golf is vervolgens verruild voor een in reparatie staande BMW. Met deze wagen (met nog plamuur aan de achterzijde) zijn de dieven er snel vandoor gegaan. De gestolen BMW is grijs van kleur en het kenteken is KD-742-L.

De politie heeft de inbraak en diefstal in onderzoek. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.