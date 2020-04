Aubade, toosten en vlaggen op Koningsdag

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte informeert in een brief alle inwoners van de gemeente Aalsmeer over Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Vanwege de ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen, is uitbunding vieren en samen herdenken er dit jaar niet bij. De eerste burger roept op om thuis te blijven en binnenshuis deel te nemen aan de landelijke acties, waaronder een aubade uit het raam of in de tuin, een nationale toost en het uithangen van de Nederlandse vlag met oranje wimpel.

Beste inwoners van de gemeente Aalsmeer: “Het is volop lente. Onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar de bijzondere dagen die we jaarlijks met het hele land beleven: Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat de evenementen en herdenkingen niet doorgaan dit jaar vanwege de coronamaatregelen. Tenminste, niet in de vorm die we gewend zijn.

Want we kunnen natuurlijk wel iets doen: we mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zeker in deze voor velen zo moeilijke tijd is het belangrijk en waardevol om de doden te herdenken, stil te staan bij de bevrijding van ons land, 75 jaar geleden, en samen Koningsdag te vieren.

Koningsdag, 27 april

Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst thuis. Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samen-komsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Daarnaast is het ook niet de bedoeling om thuis feestjes met meer mensen dan alleen huisgenoten te organiseren.

Aubade, toosten en vlaggen

Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Wat kunnen we doen? Landelijk is een aantal acties opgezet. Het Koninklijke Concertgebouworkest roept iedereen op om om 10.00 uur mee te doen aan een nationale aubade. Zo veel mogelijk mensen worden gevraagd om van het balkon, uit het raam of in de tuin het Wilhelmus mee te zingen of te spelen. En om 16.00 uur is een nationale toost. In het hele land wordt in huiselijke kring het glas geheven. Verder kunt u zelf van alles organiseren, zolang het maar binnen de regels valt. Denk aan livestreams van optredens, online bingo’s, quizzen en prijsvragen. Om Aalsmeer en Kudelstaart toch in oranjesfeer te brengen roep ik u op om, indien mogelijk, de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit te hangen.

Dodenherdenking, 4 mei

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vindt dit jaar plaats zonder publiek, maar wordt zoals ieder jaar live uitgezonden door de NOS. Alleen koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, in aanwe-zigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Live-uitzending en Wilhelmus

Ook in de gemeente Aalsmeer vindt op het raadhuis een herdenkingsplechtigheid zonder publiek plaats. Daarbij worden kransen gelegd bij het oorlogsmonument bij het raadhuis. Radio Aalsmeer zal verslag doen van de herdenking en zendt deze live uit via hun website en de kabel.

Om 19.58 uur zal het Taptoe signaal klinken. Om 20.00 uur is iedereen twee minuten stil. Daarna nodig ik u uit om thuis het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus mee te zingen.

Bevrijdingsdag, 5 mei

Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dit bijzondere jaar was een reden om deze dag uitbundiger dan anders te vieren. Dat kan helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door digitaal met elkaar te delen welke gedachten en emoties we hebben bij 75 jaar vrijheid.

Houd vol!

We leven al weken in een bijzondere en voor velen van u moeilijke situatie. Een situatie die veel van ons vraagt. Ik leef mee met iedereen die direct of indirect getroffen is door het virus of door de beperkingen waarmee we tot nader order moeten leven.

In het belang van onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten moeten we volhouden. Door verstandige keuzes te maken kunnen we levens redden en ervoor zorgen dat we stapje voor stapje weer uit deze crisis komen.

Thuis blijven, afstand en varen

De regels zijn eenvoudig en bij iedereen bekend: blijf zoveel mogelijk thuis en houd, als u het huis uit gaat om boodschappen te doen of een ommetje te maken, altijd 1,5 meter afstand. Groepen met meer dan drie personen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook op Koningsdag en 4 en 5 mei.

Voor waterrecreanten geldt nog steeds de oproep: ga niet varen en blijf zoveel mogelijk thuis. Hoewel varen niet verboden is, is het belangrijk dat we ook op het water druk-te vermijden. Als u wel gaat varen geldt er een maximum van 2 mensen op een boot met minimaal 1,5 meter afstand. Voor gezinnen gelden op de boot dezelfde regels als in de buitenruimte. We vertrouwen erop dat u zich aan de maatregelen blijft houden en zullen optreden tegen mensen die dat niet doen.

Saamhorigheid en creativiteit

Gelukkig houden verreweg de meesten van u zich aan de maatregelen en weet u ook waarom u dat doet. Ik wil u bedanken voor uw discipline, uw begrip en uw geduld. Het is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in mensen naar boven brengt. Mensen helpen elkaar, met kleine en grote initiatieven. Mensen houden rekening met elkaar. En mensen verzinnen creatieve manieren om het dagelijks leven dragelijker, leuker en mooier te maken.

Laten we die saamhorigheid en creativiteit ook inzetten om met elkaar betekenis te geven aan deze belangrijke gedenkdagen. Ik wens u veel sterkte, en toch ook veel plezier!”

Burgemeester mr. Gido Oude Kotte van de gemeente Aalsmeer.