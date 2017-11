Training atletiek jeugd in het bos

Aalsmeer – Omdat het cross-seizoen er aan komt zijn afgelopen zaterdag 35 jeugdleden van Atletiek Vereniging Aalsmeer in het bos gaan trainen onder leiding van de AVA-jeugdtrainers. De leeftijd varieerde van 5 tot 15 jaar, waardoor in verschillende groepen op en rond de heuvel getraind is.

Aan het einde van de training is een gezamenlijk spel in wedstrijdvorm gedaan om het saamhorigheidsgevoel te vergroten. Moe maar voldaan ging de hele groep terug naar de kantine waar frites, een snack, maar ook gezonde wortels, komkommers en tomaatjes stonden te wachten. De kinderen zullen heerlijk geslapen hebben en hadden gelukkig ook een extra uurtje vanwege wintertijd.

De eerste cross is zaterdag 4 november aanstaande in Uithoorn waar hopelijk weer goede prestaties neergezet gaan worden, maar waar het vooral ook gezellig moet zijn.