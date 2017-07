Atleet Corné Timmer supersnel op NK

Aalsmeer – Vier weken geleden besloten A-junior Corné Timmer en zijn trainer Erik Witpeerd om voor de 10.000 meter tijdens het NK Senioren in Utrecht te kiezen. In Nederland zijn goede 10 kilometers op de baan zeldzaam, het alternatief was om uit te wijken naar België. En deze keuze is goed uitgepakt voor Corné. Twee weken geleden nam Corné deel aan de 5.000 meter tijdens het NK junioren als voorbereiding op deze 10.000 meter. Trainingen wezen erop dat een tijd van rond de 32 minuten mogelijk zou kunnen zijn. Klassering zou ondergeschikt zijn aan de tijd.

Dat het een uitstekende wedstrijd zou worden bleek al snel in het begin van de race met doorkomsten van 9:17 minuten op de 3.000 meter en 15:42 minuten op de 5.000 meter. Deze doorkomsttijd was zelfs sneller dan de eindtijd op de 5.000 meter tijdens het NK Junioren. De volle baanrondes bleven lange tijd in de 76 seconden. Pas na 6.400 meter liepen de rondetijden op naar rondjes tussen de 77 en 78 seconden. Diep in de reserves tastend lukte het Corné om op de laatste 800 meter toch nog te versnellen, wat resulteerde in superscherpe eindtijd van 31:47,51 minuten en een prachtige zevende plaats.

Tevens betekent deze tijd een verbetering van 2:15 minuten van zijn persoonlijk record op de baan en een tweede plaats op de nationale ranglijst bij de A-junioren. Niet alleen verbeterde Corné het clubrecord van Thomas Poesiat met 24 seconden, hij verbeterede tevens het 30 jaar oude seniorenrecord op de 10 kilometer van John Buskermolen met 8 seconden.

Corné Timmer in actie. Foto: Erik Witpeerd