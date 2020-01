Atletiek: Brons Gwen Alewijnse op 800 meter

Aalsmeer – In het weekend van 25 en 26 januari vonden in Apeldoorn Omnisport de Nationale C/D indoor plaats, het atletiekkampioenschap voor de jongste junioren.

Voor Gwen Alewijnse stond maar één doel voorop: een podiumplaats op de door haar geliefde 800 meter. Tijdens de tactisch gelopen race zocht Gwen na de start een goede uitgangspositie in het deelnemersveld, zodat ze tijdens de laatste fase van de wedstrijd gebruik kon maken van haar sterke eindschot. Dat deze opzet meer dan lukte bleek uiteindelijk niet alleen uit de klassering die haar de derde plek opleverde, maar ook de tijd van 2:23,82 minuten die haar een nieuw clubrecord bij de C-junioren opleverde. Aansluitend op Gwens sterke optreden liep broer Colin Alewijnse eveneens naar een persoonlijk record op de 800 meter, 2:29,33 minuten. Een dag eerder liep Justin Alewijnse bij de D-junioren een 1000 meter in 3:24,28 minuten welke hem de negende plek opleverde.

Corné Timmer in actie in Brede. Foto: Erik Witpeerd

Mastboscross in Breda

Tegelijk met de wedstrijden in Apeldoorn vond in Breda de Mastboscross plaats. Hier liep Corné Timmer bij de senioren zijn tweede Nationale cross in een week. Nadat hij vorige week na een blessureperiode nog het wedstrijdgevoel terug moest krijgen, bleek nu dat de vorm groeiende is. Corné legde de 10.8 kilometer op het bosachtige parcours af in 36:45 minuten.

Uithoorns Mooiste

Tot slot was het Davy Heijsteeg die in een zware wedstrijd over 10 kilometer tijdens Uithoorns Mooiste tot een tijd van 36:09 minuten kwam en dat leverde hem de elfde plek op. Julia Hoekstra liep tijdens dezelfde wedstrijd een mooi persoonlijk record op de 10 kilometer bij de meisjes B junioren. Haar tijd: 51:24 minuten.

Foto: Brons voor Gwen Alewijnse. Foto: Erik Witpeerd