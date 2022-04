Atlantis B2  zaal kampioen 2021-2022

Mijdrecht – Het is gelukt! Het B2 korfbalteam van Atlantis is kampioen geworden in de zaal. Dit ging niet zonder slag of stoot, elke wedstrijd die er gespeeld kon worden waren er invallers nodig uit andere teams van de vereniging. Gelukkig heeft de vereniging hier een goed wedstrijd secretariaat voor, Karin bedankt! Door corona waren de meeste wedstrijden zonder publiek en zijn er ook een aantal wedstrijden niet gespeeld. Maar met al deze invallers en de inzet van alle dames en heren uit dit gezellige team is het gelukt om de meeste punten van de poule te behalen. Superknap gedaan. Ook de trainers mogen wij niet vergeten, dank voor jullie inzet. Na alweer een week buiten te hebben getraind werd toch afgelopen zaterdag 9 april de B2 in het zonnetje gezet. Een mooie bos bloemen, een persoonlijk dankwoord voor ieder lid, een medaille, taart. De huldiging van de dit team is groots gevierd in de kantine aan de Hoofdweg van Mijdrecht.