Verkeerscontrole politie met examen-kandidaten

Aalsmeer – Op dinsdag 18 september hebben politiestudenten in de ochtend geassisteerd bij een verkeerscontrole op de Bosrandweg. In totaal waren er acht kandidaten van de politie Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn die examen deden in het ‘assisteren bij een verkeerscontrole’. Tijdens dit examen moeten zij laten zien dat ze vaardig zijn in het uitvoeren van een uitgebreide verkeerscontrole.

Naast de controle van het rij- en kentekenbewijs was er extra aandacht voor de technische staat van voertuigen, lading en openstaande boetes. Tijdens de controle vielen er meerdere zaken op. Zo troffen de motorrijders van de politie een aanhangwagen met houten planken. De planken staken bijna anderhalve meter uit aan de achterzijde zonder markering.

Ook werd er een bestuurder betrapt die reed in een vrachtwagen zonder in het bezit te zijn van het hiervoor geldende rijbewijs en er zijn meerdere technische gebreken geconstateerd, waaronder niet werkende remlichten en richtingaanwijzers.

Tegen het middaguur was de controle ten einde en konden de examinatoren de acht studenten verlossen van hun zenuwen, ze zijn allemaal geslaagd. Proficiat!

Bron en foto: Politie Amstelveen