Arthur van Dijk aan de slag als commissaris van de Koning

Noord-Holland heeft een nieuwe commissaris van de Koning. Arthur van Dijk is 7 januari geïnstalleerd als voorzitter van Provinciale Staten. Hij kreeg de officiële voorzittershamer overhandigd in de Statenzaal van paviljoen Welgelegen, het hart van de provinciale democratie van Noord-Holland. Nog voor zijn officiële installatie maakten 20 Noord-Hollanders maandag 7 januari al kennis met Arthur van Dijk. Tijdens een speciale lunch in paviljoen Welgelegen wisselden zij met de commissaris en zijn vrouw van gedachten over zijn nieuwe rol en belangrijkste thema’s, met duurzame energie, milieu en vervoer als belangrijke aandachtspunten.

Inwoners

Een aantal van deze Noord-Hollanders had zelf ook meegedacht over de profielschets van de nieuwe commissaris, door de enquête in te vullen waarmee Provinciale Staten (PS) de wensen van de Noord-Hollanders heeft gepeild. Een mooie manier om de Noord-Hollanders te betrekken bij de uiteindelijke keuze, aldus Van Dijk. “Ik voldoe ongetwijfeld niet aan alle eisen van het profiel, maar hoop wel dat ik hier voor een groot deel invulling aan kan geven. Ik zal ook veel naar buiten gaan om de inwoners op te zoeken en verwacht dat jullie ook naar ons toekomen.”

De ontmoeting

Arthur van Dijk benadrukte als laatste spreker dat het gaat om de ontmoeting, elkaar zien en spreken, en vooral elkaar vinden. “Ook daarom ga ik de provincie in, op bezoek bij onze gemeenten, in gesprek met onze burgemeesters. Elkaar op tijd vinden en aanspreken is niet alleen nuttig, maar ook nodig, zeker als we het samen, ondanks eventuele verschillen, willen rooien.” Na zijn toespraak nam Van Dijk de voorzittershamer van PS in ontvangst.

17e commissaris van de Koning

Zijne Majesteit de Koning heeft Arthur van Dijk op 5 december 2018 beëdigd als de nieuwe commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, per 1 januari 2019. Hij is daarmee de zeventiende commissaris van de Koning in deze provincie.