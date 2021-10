Argon na een half uur al klaar met S.V. Honselersdijk

Mijdrecht – Binnen drie minuten mocht Argon vanaf elf meter aanleggen, en vervolgens werd er nog twee maal gescoord. Na een 3-0 ruststand liep Argon uit naar 4-0 in een sportieve wedstrijd met een goed leidende scheidsrechter Kenneth van Dijk.

Zoals reeds gememoreerd, al binnen drie minuten werd Mika Keizers binnen de lijnen ten val gebracht, scheidsrechter Van Dijk wees naar de stip en Giliano Eijken liet de keeper van Honselersdijk kansloos 1-0. Na een kwartier werd het zelfs al 2-0 middels een fraai doelpunt van Mika Keizers. De gasten probeerden wel wat terug te doen maar de schoten gingen naast of over. In minuut 23 gooide Dylan Bergkamp de wedstrijd definitief op slot, een actie over links ronde hij af met een onhoudbaar strak schot in de verre hoek. 3-0. Daarna deden de gasten pogingen om de score een dragelijker aanzien te geven, een schot van Steyn de Bruin werd door Keeper Marijn van Wandelen gekeerd en even daarvoor ging een poging over. Vlak voor rust deed Giliano Eijken nog een doelpoging maar zijn inzet werd geblokt.

Startblokken

Na rust kwam Honselersdijk wel fel uit de startblokken maar echt gevaarlijk werd het niet voor Argon, Steyn de Bruijn was nog het dichtste bij een doelpunt maar een voorzet van links miste hij net. Daarna werd Mika Keijzers naar de kant gehaald, Timo van der Meer nam zijn plaats in. Argon probeerde de voorsprong verder op te voeren maar het ging niet zo gemakkelijk als in de eerste helft. Bij een voorzet van Dylan Bergkamp kwam Younes Ouaali een teenlengte tekort. Even later was het wel raak voor Ouaali toen hij op aangeven Bas Boelhouwer via binnenkant paal in de korte hoek de 4-0 op het bord zette. Daarna een dubbele wissel bij Argon, Ouaali en Bart van der Voort maakten plaats voor Lars van Wees en Siep Keulemans uit de Onder 23. Argon deed nog wel pogingen om verder uit te lopen maar met enige regelmaat werd er voor buitenspel gevlagd/gefloten. Martijn van Wandelen moest nog wel een paar maal handelend optreden maar schade liep Argon niet op, een afstandsschot van Youri Riepe werd ook een prooi voor de Argon doelman.

Een degelijke zege waardoor Argon opschuift naar de hogere regionen op de ranglijst. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij Voorschoten ‘97.