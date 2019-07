Antoniusschool rent 1.500,- bijeen voor kinderboerderij

Aalsmeer – De leerlingen van groep 3 van de Antoniusschool in Kudelstaart zijn afgelopen dinsdag 9 juli met een verrassing naar kinderboerderij Boerenvreugd gekomen.

Tijdens de sponsorloop in juni hebben de jongens en meisjes hun best gedaan om een mooi bedrag voor de kinderboerderij bij elkaar te rennen en dat is gelukt!

Maar liefst 1.500 euro hebben de leerlingen bij elkaar bij weten te rennen. De cheque met dit fantastische bedrag is overhandigd aan de beheerders en OTT-ers van de kinderboerderij. Uiteraard is Boerenvreugd bijzonder blij met deze financiële bijdrage. “Dank je wel Antonius kanjers”, aldus iedereen van Boerenvreugd.

Bron en foto: Kinderboerderij Boerenvreugd