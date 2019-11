Antonius- en Jozefschool: Milieuhelden!

Aalsmeer – Kom maar op met goede oplossingen voor milieu- en klimaat-problemen! Dat was de uitdaging die de Milieubende Aalsmeer meekreeg bij het bezoeken van zes scholen in Aalsmeer. De Milieubende daagde op hun beurt de kinderen uit om Milieuhelden te worden.

De afgelopen maanden heeft de Milieubende diverse basisscholen bezocht in Aalsmeer, waarna de leerlingen aan de slag mochten en hun eigen ideeën voor een betere toekomst vorm konden gaan geven. De beste drie ‘boeken’ werden woensdag 10 november voorgelegd aan de jury: wethouder Robbert-Jan van Duijn, Daniëla Cizkova en Louise Braakhuis van Meerlanden en Mirella Vierveijzer en Moniek Bouwman van Natuur- en Duurzaamheidseducatie Amstelland en Meerlanden.

Het was een spannende ochtend voor groep 7C van de Antoniusschool en de groepen 8A en 8B van de Jozefschool. De klassen presenteerden hun ideeën en acties met filmpjes, presentaties en zelfs door te rappen. Alle klassen hadden goed bruikbare tips over het verminderen van wegwerpplastic en zwerfafval of hergebruik van spullen en waren hier ook al mee aan de slag gegaan. Art-Jan de Vries en Tijs Huys van de Milieubende hielden de kinderen bezig tijdens het juryberaad.

Wethouder van Duijn maakte het nog even spannend voor de kinderen, maar uiteindelijk vertelde hij dat groep 8B van de Jozefschool uitgekozen was tot winnaar. Deze groep had concrete acties uitgevoerd, zoals het mailen van de organisatie van de Pramenrace over het gebruik van ballonnen en confetti, het maken van mooie stickers en het schrijven van diverse brieven. “Het maakt hier vanochtend natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit wie er wint. Jullie hebben allemaal erg jullie best gedaan met alle plannen en ideeën voor een beter milieu. Jullie zijn echte Milieuhelden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij allemaal winnen door jullie bijdragen. Dus iedereen hier is een winnaar”, aldus de enthousiaste wethouder.

Alle aanwezige klassen wonnen mooie prijzen, van een cursus vloggen tot plastic vissen uit de Amsterdamse grachten. Wat opvallend was, is dat veel kinderen hun gedrag hebben aangepast na de lessen van de Milieubende. Zij gooien bijvoorbeeld allemaal niets meer op straat en scheiden hun afval beter. Een goed voorbeeld en mooi resultaat voor de toekomst van Aalsmeer!