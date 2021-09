Annemarie uit Aalsmeer wint 182.500,- bij ‘Miljoenenjacht’

Aalsmeer – Annemarie (52) uit Aalsmeer is de gelukkige winnaar van 182.500 euro in de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ die zondagavond werd uitgezonden. Nadat Annemarie 49 kandidaten wist weg te spelen, sleepte zij dit geldbedrag in de wacht tijdens het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’. Annemarie was samen met vier wijkgenoten uit postcodegebied 1431 in de studio aanwezig.

Op intuïtie

Annemarie, bedrijfsarts en moeder van drie kinderen, is samen met haar buurvrouw Irma naar de studio gekomen. Annemarie besluit de finale te spelen met koffer 11: “Ik had er over nagedacht, maar ik heb uiteindelijk alles op mijn intuïtie gedaan.” En die intuïtie zorgde ervoor dat Annemarie fluitend de eerste rondes van het ‘Gouden Koffer Spel’ door kwam. Het ene na het andere lage bedrag vloog eruit. Linda de Mol noemde het zelfs een ‘droomscenario’. Na het derde bod (van 197.000 euro) lijkt het tij te keren. Annemarie haalt de hoge bedragen eruit, maar toont lef en blijft gestaag doorspelen. Uiteindelijk besluit ze bij een bod van 182.500 euro op de rode knop te drukken.

Studie en mini-festival

Op de vraag of Annemarie nog dromen heeft, antwoordt zij: “Naast mijn werk als bedrijfsarts ben ik begonnen met een nieuwe studie. De studie is behoorlijk prijzig, dus het geld komt goed van pas. Ook droom ik ervan een eigen praktijk te beginnen.” Maar dat is niet Annemarie’s enige droom: “Ik wil ergens in Nederland een stukje land kopen met een aantal mensen. Het lijkt me geweldig om daar dan iets te verbouwen en er in de vakanties te barbecueën met vrienden en familie. Je kunt het eigenlijk zien als een soort mini-festivalterrein.”

Grote prijzen

In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ strijden per vak vijf deelnemers om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers van de Postcode Loterij maakt kans om de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan met dit spel een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro winnen.

‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ is tot en met 10 oktober wekelijks te zien op zondagavond om 20.00 uur bij SBS6.