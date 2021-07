Anne van Duijn (11) nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Ze is 11 jaar en zit volgend schooljaar in groep 8 van OBS Kudelstaart. Uit 13 kandidaten werd zij gekozen als opvolgster van Julius van Wilgenburgh. Anne van Duijn wordt komende donderdag 8 juli voorafgaand aan de raadsvergadering officieel ingehuldigd als nieuwe kinderburgemeester. Anne is volgens de jury een waardige zevende kinderburgemeester van Aalsmeer en Kudelstaart. De jury bestond uit de huidige kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh, Manon Zwart van Buurtwerk, CDA-raadslid Thirsa van der Meer en Peter Maarsen, communicatieadviseur van de gemeente.

Twee onderdelen

De selectiemiddag bestond voor de kandidaten uit twee onderdelen. Boven in de raadszaal mochten ze laten zien hoe zij de kinderraad zouden voorzitten als ze kinderburgemeester zouden worden. Iris, Wess en Luke, drie leden van de huidige kinderraad, maakten het de kandidaten niet makkelijk door elkaar te gaan bellen en dwars door de zaal dingen naar elkaar te roepen. Beneden in de raadskelder presenteerden de kandidaten hun plannen en werden ze kritisch bevraagd door de jury.

Nadat Iris, Wess en Luke beneden bij de overige juryleden hun verslag hadden uitgebracht over de verrichtingen in de raadszaal gingen Julius, Manon, Thirsa en Peter met elkaar in overleg.

Moeilijke keuze

Het bleek een moeilijke keus, omdat alle kandidaten heel enthousiast, ieder op zijn en haar eigen manier, hun best hadden gedaan om de jury te overtuigen. Uiteindelijk werd de jury het erover eens dat van alle goede kandidaten Anne van Duijn toch écht de beste was.

Speerpunten

Anne wil graag dat kinderen meer samenkomen en samen kunnen spelen. Ze wil zwerfafval aanpakken en met basisschoolklassen op bezoek bij ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Verder wil ze speeltuinen ook toegankelijk maken voor kinderen met een beperking. Anne zegt anderen goed te kunnen inspireren, graag plannen te maken en goed naar anderen en hun plannen te willen luisteren.

Inhuldiging en afscheid

De nieuwe kinderburgemeester Anne van Duijn krijgt, voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 8 juli, de ambtsketen behorend bij het ambt van kinderburgemeester omgehangen door de vertrekkende kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh. Daarmee is ze officieel ingehuldigd. Tegelijk wordt dan afscheid genomen van Julius.

Werkbezoeken

De kinderburgemeester is het gezicht van de kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart. Hij of zij is onder andere voorzitter van de kinderraad, geeft kinderen een stem, legt af en toe werkbezoeken af met de burgemeester en wethouders, speelt de hoofdrol in sommige campagnes, is bij diverse ceremonies en evenementen en, niet onbelangrijk, ontvangt, samen met de grote burgemeester, Sinterklaas. De gemeente Aalsmeer wil met het instellen van de functie van kinderburgemeester de betrokkenheid van het Aalsmeerse college bij kinderen versterken en kinderen meer betrekken bij beleid dat over kinderen gaat.

Kinderraad

De overige kandidaten krijgen deze week te horen of ze in de kinderraad van volgend schooljaar kunnen plaatsnemen. Er geldt een maximum van twee kinderen per basisschool en van sommige scholen deden meer kinderen mee aan de verkiezing. Bovendien gaat een aantal kinderen nog een jaar door in de kinderraad.