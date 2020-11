ANBO wil ouderen met kerstkaart verrassen

Regio – Maar liefst 15.000 eenzame ouderen met kerst verrassen met een kerstkaart die een ander voor hen heeft gemaakt. Dat is het doel van de actie die ANBO is gestart. Actrice en kunstschilder Carry Tefsen, bekend uit ‘Zeg eens Aaa’, maakte de eerste kerstkaart en roept iedereen op om mee te doen. “Zodat we samen veel ouderen voor kerst een teken van medeleven kunnen geven.” Een groot deel van de Nederlandse ouderen zit door de coronamaatregelen al maanden alleen thuis. En voor sommige van hen dreigt zelfs een sociaal isolement. Daar wil ANBO wat aan doen.

Iets speciaals

Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO: “We hebben al een speciale telefoonlijn waar ouderen naartoe kunnen bellen. Maar met de feestdagen voor de deur wilden we iets speciaals voor kerst doen. Zeker omdat uit een peiling, die we onlangs deden, bleek dat bijna de helft van de ouderen verwacht met kerst alleen of hooguit met zijn of haar partner te zijn. Dat is veel meer dan normaal en daarom starten we vandaag deze kerstkaartenactie.”

Knutselen of tekenen

Carry Tefsen maakte de eerste kerstkaart en roept mensen op om ook één of meerdere kerstkaarten te knutselen, tekenen of schilderen. Als mensen de kerstkaart opsturen naar ANBO, dan zorgt die ouderenorganisatie – samen met thuiszorgorganisaties – ervoor dat ze vóór kerst bezorgd worden bij iemand die zich eenzaam voelt. Atie Schipaanboord: “Het mes snijdt zo aan twee kanten. Mensen die de kerstkaarten maken, hebben een leuke afleiding in deze tijd waarin veel activiteiten stil liggen. En de ouderen die via hun thuiszorgmedewerker een kerstkaart ontvangen, zullen daar vast heel blij mee zijn. Misschien komt er zelfs contact uit voort. Want de afzender mag gerust zijn of haar contactgegevens op de kaart zetten.”

Doet u ook mee?

Carry Tefsen: “Niemand zou kerst alleen moeten vieren, zeker dit jaar niet. Een jaar waarin we al zoveel op onszelf aangewezen zijn. Daarom roep ik iedereen op om mee te doen en een mooie kerstkaart te maken!” Mensen die mee willen doen, vinden op www.anbo.nl/kerstkaart alle informatie.