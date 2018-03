Amstel weer schoon bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Dit jaar voor de 11de keer is de omgeving van het mooie clubhuis van roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter, in Uithoorn aan de Amstel, weer fantastisch opgeruimd. Dit in het kader van de nationale schoonmaakdag op 24 maart.

Dat betekent voor alle clubleden een gezellige ochtend gezamenlijk opruimen, de roeiers en kanoërs samen zijn dan bereid om de gebruikelijke sportieve bezigheden even opzij te zetten, alhoewel: De roeiers konden in de wherry’s hun achtjes oefenen en de kanoërs vaarden op lastige bereikbare plekken om de oevers schoon te maken. Daarnaast zijn er ook weer veel clubleden die op de wal aan de wandel gaan met de grijpertjes. Een nuttige ochtend die werd beloond met een heerlijk stuk taart voor alle schoonmakers na afloop.

Kennis maken met de roei- en kanovereniging? Dit kan tijdens de open dag van Michiel de Ruyter op zaterdag 7 april. Kijk voor informatie op www.mdr.nu.