Amicitia zingt Rossini’s ‘Petite messe solennelle’

Regio – Vrijdagavond 29 november zingt oratoriumkoor Amicitia de ‘Petite messe solennelle’ van G. Rossini in De Schutse, De Merodelaan 1 in Uithoorn. Het concert begint om 20.15 uur. Tevens worden ‘Aspiration’ van Sir E. Elgar en ‘Geistliches Lied’ van J. Brahms gezongen. Van C. Franck wordt op piano en harmonium Prélude, Fugue et Variation, Opus 18 uitgevoerd. Aan het concert werken mee: sopraan Maartje Rammeloo, mezzosopraan Esther Kuiper, tenor Pablo Gregorian en bariton Sinan Vural, begeleid door Olga Malkina en Eric Jan Joosse op piano en Dirk Luijmes op harmonium. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf.

De ‘Petite messe solennelle’ is het laatste grote werk van Rossini en bepaald niet ‘petite’: het zit vol drama, grote uitbundige momenten en dan weer kleine zachte momenten. Voor het koor een heerlijk stuk om te zingen. De vier solisten triomferen al jaren op grote Nederlandse en internationale concertpodia. Door hen en het koor wordt de ‘Petite messe solennelle’ een waar muzikaal spektakel. Olga Malinka en Eric Jan Joosse zijn bekenden van de trouwe bezoekers van Amicitia. Zij begeleidden het koor bij ‘Ein Deutsches Requiem’ in 2019 in Uithoorn en in 2022 tijdens de concertreis Duitsland van Amicitia. Dirk Luijmes wordt wel de ‘harmoniumspeler des vaderlands’ genoemd. Vele bekende componisten schreven werken voor hem en hij treedt over de hele wereld op.

Toegangskaarten inclusief consumptie à € 27,50, voor de jeugd t/m 17 jaar € 15,– zijn te bestellen via de leden, via www.amicitia-uithoorn.nl of indien voorradig een half uur voor aanvang aan de zaal.

Een zeer gevarieerd concert waarmee de bezoeker meegenomen wordt op een schakering van klanken en stemmingen, uitgevoerd door professionele solisten en een gedreven koor o.l.v. een inspirerende dirigent. Amicitia laat u zeker genieten van dit prachtige concert op 29 november, 20.15 uur, De Schutse in Uithoorn.

Eigen foto.